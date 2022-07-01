Тюменцы могут принести на летний Книжный обменник сколько угодно экземпляров

| Фото: предоставлено Алёной Бучельниковой | Фото: предоставлено Алёной Бучельниковой

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Около 200 экземпляров книг представят организаторы на Книжном обменнике возле Благотворительного фонда развития Тюмени с 12 до 15 часов 2 июля. По соседству с книжным развалом будет организован сбор макулатуры и блошиный рынок.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила куратор Книжного обменника Алёна Бучельникова.

"Раньше мы ограничивали горожан в количестве принесенных книг, сейчас лимит сняли, можно приносить сколько угодно экземпляров. Кто-то предлагает на обмен одно-два издания, другие приносят целыми сумками", - рассказала она.

Куратор добавила, что не все приносят годную литературу, но и это не беда, организаторы проходят по книжному развалу с пакетами и отбирают старые, потрепанные книжки в макулатуру.

Проходимость, как показывает опыт прошлых обменников, в среднем составляет от 80 до 150 человек. Первые час-полтора бывают самыми многолюдными. Горожане обменивают хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. Можно приносить художественную и научно-популярную литературу.

Тюменцы предлагают к обмену много классической литературы, на развале всегда можно найти книги Федора Абрамова, Бориса Можаева, Александра Фадеева, несколько экземпляров "Овода" и "Госпожи Бовари", а также разнообразные части "Анжелики" и "Тарзана".

Книголюбы с удовольствием разбирают детективы. Пользуется спросом и любовная проза.

Алёна Бучельникова рассказала, что Книжный обменник действует в Тюмени уже 17 лет по три раза в год и лишь в 2020 году состоялся единожды из-за ограничений.

"За это время на наших глазах выросли дети, которые приходили с родителями за ручку и приносили свои книжки, чтобы поменяться. Сейчас приходят самостоятельно с друзьями, думаю, не за горами их приход уже со своими малышами. Такая преемственность поколений", - сказала куратор.

Кстати, дети за прочитанный наизусть стишок могут получить конфету от Книжной феи. Они обмениваются книгами бесплатно, для взрослых стоимость участия остается неизменной с 2006 года – 10 рублей.

Напомним, Книжный обменник является лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел.

| Фото: предоставлено Алёной Бучельниковой | Фото: предоставлено Алёной Бучельниковой

Инна Кондрашкина