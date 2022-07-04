В Тюмени создают многофункциональное устройство для дозировки лекарств Astra

| Фото: www.infarkta.net | Фото: www.infarkta.net

Многофункциональное устройство для дозировки лекарств Astra создает в Тюмени компания "Развитие". Этот проект экспертами признан очень перспективным, поскольку разработка сможет заместить импортные аналоги.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Алексей Кашкаров, устройство позволяет вскрывать ампулы, выдавливать мягкие виды препаратов из туб, делить таблетки разных диаметров на равные части и даже хранить, подготовленные для применения лекарства.

По его словам, Astra облегчит труд медицинских сестер в амбулаториях и стационарах, поможет пожилым более точно дозировать прием назначенных препаратов, а также использоваться животноводческими предприятиями.

"Испытательный образец планируем доработать к осени – сейчас проводим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Подбираем площадку в Тюмени, где разместится производство. Оборудование и сырье отечественные – все для производства устройства есть в нашем регионе и соседних", - подчеркнул Алексей Кашкаров.

На реализацию проекта от НИОКР до выпуска продукта потребуется год. Производство не сложное, но много времени потребуется для регистрации и сертификации изобретения. Проектная команда из трех изобретателей рассчитывает, что устройство будет востребовано, поскольку существующие иностранные аналоги выполняют только одну функцию: они либо вскрывают ампулы, извлекают лекарства из упаковки, или дробят таблетки. А многофункциональных нет. Проект "Развитие" защитило недавно, а интерес к нему уже есть. На первом этапе планируется выйти на рынок Тюменской области и регионов Уральского федерального округа.

Оксана Корнеенкова