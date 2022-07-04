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В Тюмени продавца контрафактного алкоголя осудили на 5 лет колонии

Происшествия, 12:37 04 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Пять лет проведет в колонии владелец не зарегистрированной торговой точки в Тюмени, трое покупателей которой погибли, отравившись контрафактной водкой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, что с 31 декабря 2021 года по 13 января 2022 года смертельное отравление немаркированным алкоголем "Родники Сибири" и "Царская охота" получили трое покупателей продуктового магазина "Продукты" по ул. Рижской.

Суд установил, что 59-летний Абдурахман Абдурахманов без образования юридического лица, фактически осуществлял розничную торговлю, в том числе пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, единолично контролировал деятельность торговой точки, а также работал с поставщиками.

Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере 1 млн 524 тыс. рублей.

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# контрафакт , отравление , суд

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