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93-летний тюменец занимается лечебной физкультурой в сквере Льва Ровнина

Спорт, 12:46 05 июля 2022

группа "Тюменский ГМУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский ГМУ" ВКонтакте

Бесплатные занятия по лечебной физкультуре для всех желающих регулярно проходят в сквере Льва Ровнина в Тюмени. Тренировки с элементами танцетерапии и скандинавской ходьбы проводит кандидат медицинских наук, доцент, специалист по спорту, лечебной и адаптивной физической культуре Тюменского государственного медуниверситета Елена Августа.

За два месяца занятия и мастер-классы посетили более 100 человек. Это школьники, жители Тюмени, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Как сообщили в пресс-службе Тюменского ГМУ, среди участников мастер-классов есть долгожитель. Тюменцу исполнилось 93 года и он с радостью провел время на лечебной танцевальной тренировке.

В июле занятия проходят по субботам и воскресеньям с 17 часов 30 минут и до 21 часа. Сбор — на тренажерной площадке у вывески "Сам себе тренер".

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# тренировки , ТюмГМУ , физкультура

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