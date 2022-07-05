Жители Тюменской области оплатили в почтовых отделениях миллион квитанций ЖКХ

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

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Ишимский район вошел в тройку лидеров по оплате услуги ЖКХ на почте. С начала 2022 года жители Тюменской области оплатили в почтовых отделениях уже более 1 млн коммунальных квитанций.

Как сообщает Почта России, больше всего – 230 тыс. квитанций - оплачивают услуги ЖКХ на почте жители Ишимского района. На втором месте - клиенты отделений в Тюмени, Ялуторовском, Тюменском районном и Тобольском почтамте.

На их долю приходится почти 62% платежей. Замыкают рейтинг Голышмановский, Казанский и Омутинский почтамты. Тут за пять месяцев на почте услуги ЖКХ клиенты оплатили 210 тыс. раз.

Чаще всего в этом году жители региона платили за электроэнергию. На эту услугу приходится почти половина всех коммунальных платежей — ориентировочно 500 тыс.

Оплачивать услуги ЖКХ можно и дома. Для этого необходимо пригласить почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом. Заявку можно оставить в почтовом отделении или по телефону 8-800-100-00-00.

Оплата через МПКТ особенно удобна для пожилых и маломобильных людей. С начала 2022 года в Тюменской области почтальоны приняли почти 240 тыс. коммунальных платежей.