Подготовительное отделение ТюмГУ окончили 67 студентов из 11 стран

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

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Выпуск обучающихся подготовительного отделения состоялся в Тюменском государственном университете. Очное обучение прошли 53 студента из Сирии, Египта, Алжира, Вьетнама, Индонезии, Бенина, Колумбии, Эквадора, Кубы и США, в онлайн-формате окончили курс 14 слушателей из Китая.

41 человек прошел обучение по стандартной программе, которая длится 9 месяцев, 26 — по интенсивной, ее продолжительность семь месяцев. 11 обучающихся освоили программу на "отлично".

Студенты готовятся к следующему этапу — началу профессионального обучения. Они выбрали профиль для освоения общеобразовательных предметов. Самыми популярными стали экономика и менеджмент, также студенты выбирали инженерно-техническое, естественно-научное и социогуманитарное направления.