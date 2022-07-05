Инженерные сети, дороги, газовую котельную построят в Тюменской области за счет инфраструктурного займа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ заявились на использование инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева.

В Тюменской области за счет инфраструктурного займа будут построены инженерные сети, магистральная и внутриквартальные дороги, газовая котельная. Первый транш регион уже получил.

В Челябинской области, помимо сетей, возведут школу на 1 тыс. 100 мест и детский сад. В Ямало-Ненецком автономном округе - детский сад и школу на 400 мест.