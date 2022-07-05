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Тюменские легкоатлеты с нарушениями слуха привезли шесть наград из Саранска

Спорт, 11:51 05 июля 2022

Тюменское отделение федерации спорта глухих | Фото: Тюменское отделение федерации спорта глухих

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Три золотые, серебряную и две бронзовые медали привезли тюменские легкоатлеты с нарушениями слуха со всероссийских стартов в Саранске. Как сообщает региональный департамент физической культуры и спорта, Тюменскую область представляли девять человек.

Отличился на стартах воспитанник спортивной адаптивной школы "НЕГЕ" Иван Преснецов – обладатель всех трех золотых медалей.

Среди юниорок Тюменской области отличилась Ангелина Ладыко. В ее копилке - серебро в беге на 400 м с барьерами и бронза в беге на 400 м.

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# легкая атлетика

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