Более 70 проектов тюменцев претендуют на международную премию #МыВместе

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

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Более 70 авторов социальных инициатив в Тюменской области стали участниками регионального этапа международной премии #МыВместе. Защита проектов прошла в Тюмени в выходные, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Поучаствовать в конкурсе мог любой гражданин или организация, которые реализуют ту или иную социальную деятельность. Важное условие состояло в том, чтобы проект уже находился на стадии реализации и имел первые результаты.

"То есть участники выступили не с идеей, а с готовыми реальными проектами. Это благотворительные, некоммерческие организации, которые уже ведут свою деятельность и планируют ее развивать и расширять. Проекты долгосрочные и направлены на решение социальных проблем региона или страны", - рассказала руководитель проектов регионального ресурсного центра развития добровольческого движения Надежда Герасимова.

В 2022 году конкурс проводится по девяти номинациям: "Помощь людям", "Здоровье нации", "Страна возможностей", "Территория для жизни", "Ответственный бизнес", "Социальный предприниматель", "Медиапроект", "Большая перемена", "Лидер социальных изменений".

По итогам регионального этапа эксперты определят победителей и призеров в каждой номинации. После федеральной экспертизы кто-то из победителей выйдет в полуфинал, а затем, возможно, и в финал международной премии. Награждение победителей пройдет 5 декабря на форуме добровольцев в Москве. Лучшие проекты получат финансовую поддержку до 3,5 млн рублей.

Отметим, в 2021 году четыре из шести проектов тюменцев, которые прошли в финал премии, получили высокую оценку и стали призерами. В их числе проект "Социальный театр" молодежного "Экспериментального Шекспировского театра", Елена Бельская и ПАО "Сибур холдинг" с проектом "Зелёный лес", Екатерина Трапезникова с проектом "Спортивное поколение", Наталья Устюжанина, представляющая АНО "Поколение" с проектом "Вместе сильнее".