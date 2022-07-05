Инвесторам в Тюменской области предложат более 400 земельных участков по льготной ставке

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

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Более 400 площадок в Тюменской области готовы для предоставления инвесторам по льготной ставке – 1 рубль за гектар. Главное условие для получения такого участка – крупный бизнес-проект и создание рабочих мест.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Это участки, которые максимально готовы, на них можно выйти быстро. У них есть соответствующее целевое назначение, инфраструктура. Вместе с этим есть участки посложнее, где нужно вносить изменения в градостроительную документацию, назначение и так далее. По итогам изучения большого списка земельных участков, если инвестору ничего не подходит, формируется запрос, инвестагентство отработает, но цикл будет подлиннее", - отметил он.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор 1 июля 2022 г. подписал распоряжение об аренде земли всего за 1 рубль для инвесторов, которые готовы реализовать масштабные проекты в Тюменской области.

До этого данная льгота уже распространялась на резидентов индустриального парка "Богандинский". Как заметил Антон Машуков, пятеро инвесторов воспользовались предложением и начали развивать свой бизнес в парке.

"Из регионального бюджета были выделены средства на отсыпку парка, чтобы инвесторам не нужно было это делать самим. Пять проектов в Богандинском уже реализуется. Разница – в парке определена локация, а для инвесторов, которые захотят воспользоваться предложением по льготной аренде в ближайшие полгода, до конца 2022 года, будет предложен любой участок, находящийся в муниципальной или государственной собственности", - уточнил Машуков.

Приоритет по выделению льготной земли будет отдан в первую очередь предприятиям, занятым производством, переработкой, импортонезависимостью либо инвесторам, у которых бизнес-модель имеет большую социальную значимость для территории. Строгих ограничений по отраслям, сферам деятельности для инвесторов не прописано. Есть базовые принципы – объем инвестиций, количество рабочих мест.

"Примерно 10-15 арендаторов зайдут на льготные участки для развития своего бизнеса в ближайшие полгода. Есть таблица ранжирования создания рабочих мест в зависимости от муниципалитета. В Тюмени – это 30 мест, в муниципалитетах – до 10", - добавил директор регионального департамента инвестполитики.

Анжела Лебедева