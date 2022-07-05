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Как видят мир дети, показала через сказку тюменский педагог Лидия Русакова

Общество, 18:03 05 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Новую книгу "История Греты" представила директор школы № 70 в Тюмени, народный учитель России Лидия Русакова. По словам автора, через историю медведицы Греты показано, как мыслят и видят мир дети.

"Мы стали мало читать детям сказок, особенно народных. Поскольку сказки не становятся известны детям, у них не формируется внутренняя устойчивость, когда сказочный герой преодолевает все препятствия и находит некую истину. Поэтому мне захотелось рассказать о том, что думают дети, как они мыслят, как они видят мир", — рассказала она в интервью "Тюменскому образовательному каналу".

Лидия Русакова работает с детьми более 40 лет и уверена, что без сказок не становятся взрослыми. Герой книги —медведица — вступает с читателями в диалог. Она предлагает прямо на страницах книги написать свое имя, нарисовать пейзаж за окном или поделиться настроением.

Почитать новую книгу тюменского педагога можно в библиотеке им. Менделеева или заказать в любом книгохранилище города.

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# книги , Лидия Русакова , сказки

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