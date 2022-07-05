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Полиция поблагодарила тюменку, спасшую мужчине жизнь

Общество, 18:14 05 июля 2022

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Благодарность за героизм и находчивость выразила полиция Елене Бериевой в Тюмени. Женщина убедила не совершать необдуманных поступков незнакомого нетрезвого мужчину, которого увидела сидящим на карнизе окна многоэтажки.

Елена подошла к тюменцу и завязала с ним доверительную беседу. Он рассказал, что приехал в гости к девушке, они поссорились и его выгнали из квартиры. Елена взяла собеседника за руку и предложила продолжить разговор за чашкой чая, привела разные доводы и уговорила незнакомца спуститься с окна.

На лестничную площадку вышла девушка и забрала мужчину для выяснения отношений. После этого Елена Бериева обратилась в полицию, так как переживала, что между возлюбленными вновь разгорится ссора.

Благодарность Елене выразил заместитель начальника УМВД России по городу Тюмени полковник внутренней службы Олег Маньковский, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

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# благодарность , полиция , спасение

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