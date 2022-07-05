Школу в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени построят с привлечением федеральных средств

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Школу в микрорайоне Мелиораторов Тюмени построят с привлечением федеральных средств. Проект получил положительное заключение, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В настоящее время готовится к подписанию концессионное соглашение. Возводить здание на 1 тыс. 101 место начнут в 2023 году.

В первом полугодии в регионе открыли две новые школы: в дер. Хмелево Тобольского района и в районе сквера Комсомольский в Тюмени.

До конца 2022 года введут в эксплуатацию школу в пос. Богандинский в Тюменском районе.

Всего в процессе строительства находятся шесть новых школ. Самые крупные – в Тюмени в жилых районах Тура и Плеханово (на 1 тыс. 500 учебных мест), в Ново-Патрушево и Ямальском-2 – по 1 тыс. 200 мест. Объекты сдадут в 2023 году.

Проектная документация уже разработана на девять школ, еще 19 – в работе.