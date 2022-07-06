Сибирский карнавал в Ялуторовске пройдет трижды

| Фото: группа "Ялуторовский острог" ВКонтакте | Фото: группа "Ялуторовский острог" ВКонтакте

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Стать участником всех гастрономических фестивалей Ялуторовска приглашают туристов на "Сибирском карнавале", который пройдет в Ялуторовском остроге 16 июля, 6 и 13 августа. Гостей ждет шоу-экскурсия по событийным праздникам — "Ялуторовская масленица", "Квасной пир – на весь мир", "Августовские спасы", "Капуста-барыня", сообщают организаторы.

Кроме шоу-экскурсии в программе "Сибирского карнавала" — посвящение в блинопеки с мастер-классом по выпечке блина на метровой сковороде, острожная прогулка и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству на выбор — "Роспись по дереву", "Плетение из ниток", "Народная кукла", "Гончарное дело".

Начало и окончание мероприятия во все дни — с 12 до 16 часов.

Стоимость билета для взрослого — 1 тыс. 300 рублей, детский билет — 500 рублей. За дополнительную плату можно поучаствовать в "Крестьянском застолье", средний чек — 800 рублей с человека.

Бронирование и дополнительная информация по телефону: 8 (34535) 2-05-95.