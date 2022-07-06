600 выпускников Тюменского медуниверситета принесли клятву российского врача

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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600 выпускников Тюменского медуниверситета принесли клятву российского врача. 70 из них вручены красные дипломы - торжественный выпуск врачей, провизоров и академических медсестер прошел во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 5 июля.

Многие из выпуска 2022 года сразу отправятся в коллективы, а часть продолжит обучение в ординатуре. Терапевтом, неврологом и отоларингологом мечтают стать выпускницы специалитета "Лечебное дело", однокурсницы Анастасия Копцева, Полина Шаламова и Мария Токарева. Девушки окончили вуз с красными дипломами.

"Учиться было и сложно, и интересно. Благодаря преподавателям все у нас получилось. Шесть лет – это хороший путь, который мы прошли, и он запомнится нам навсегда", - рассказали выпускницы.

Они связывают свою дальнейшую деятельность с работой в поликлиниках и больницах Тюменской области. Но для начала попробуют поступить в ординатору, где, собственно, и освоят специализацию. При этом уже сейчас они для себя расставили приоритеты: хотят совмещать и науку, и практику. Говорят, что все возможно.

Молодых специалистов очень ждут в поликлиниках и больницах региона и прежде всего в медицинских учреждениях Тобольска, Ишима и Ишимского района, Абатского, Викуловского и Бердюжского районов.

"Студенты вуза проходили основательную практическую подготовку с первого курса на базе скорой помощи, поликлиник, в стационарных учреждениях. Мы их знаем и приглашаем в наши коллективы, особенно сельских территорий, где благодаря программе модернизации первичного звена медицина развивается, ей нужны молодые специалисты", - подчеркнула директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

По словам ректора Тюменского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Ивана Петрова, выпуск 2022 года - 53-й для вуза и особенный.

"На их долю выпали серьезные испытания – пандемия новой коронавирусной инфекции заставила в короткие сроки мобилизоваться, освоить новые форматы образования, оказать помощь врачам в поликлиниках и стационарах. Многие стали волонтерами. Поэтому сегодняшние выпускники хорошо закалены жизнью и знают, что такое врачебный долг, ответственность. Еще одна особенность – большое количество выпускников с красными дипломами – 12 процентов выпуска. Это говорит о высокой мотивации ребят", - рассказал Иван Петров.

На мероприятии присутствовали и потенциальные работодатели. Медучреждения региона конкурируют между собой по привлечению молодых специалистов. Привлекают интересной практикой и опытными наставниками.

"В этом году мы ожидаем двух специалистов после ординатуры, а в прошлом штат пополнили пять врачей-инфекционистов. Это огромное подспорье. И, таким образом, с 2021 года в нашей больнице коллектив на сто процентов укомплектован врачами. Важно, что все они на начальном этапе работают с наставниками – врачами высшей квалификации", - рассказал главный врач областной инфекционной клинической больницы Тюмени Марат Баширов.

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Вручение красных дипломов, общие фотографии на память о 53-м выпуске Тюменского государственного медицинского университета, и самый важный момент - принесение клятвы российского врача. В ней, среди прочего, есть такие положения: "Действовать исключительно в интересах больного независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины".

Оксана Корнеенкова