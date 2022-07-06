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В Тюменской области 3000 жителей подключат к водопроводу по программе "Чистая вода"

Общество, 09:39 06 июля 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Около 3 тыс. жителей Тобольска и Уватского района подключатся к централизованному водоснабжению. Пять объектов по программе "Чистая вода" введут в эксплуатацию во втором полугодии 2022 г. Их готовность составляет от 70 до 100 %, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Новый водопровод появится от мкр Менделеево до д. Башкова, д. Ломаева Тобольского района, по ул. Совхозная в с. Уват. Реконструкция водоводов идет в подгорной части Тобольска по ул. 3-я Трудовая, в мкр Южный и в Левобережье - к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево).

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# вода , водоснабжение , региональная программа Чистая вода

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