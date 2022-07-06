Тюменские инженеры разработали строительный 3D принтер

| Фото: предоставлено компанией "Энергосфера" | Фото: предоставлено компанией "Энергосфера"

Строительный 3D принтер разработали инженеры компании "Энергосфера" в Тюмени. Он может построить как частный дом, так и многоэтажный. При этом обеспечивает экономию времени и трудовых ресурсов. Высокотехнологичное оборудование конкурирует с импортными аналогами своей многофункциональностью – принтер печатает не только наружные и внутренние стены, но и фасад.

По словам директора компании "Энергосфера" Алексея Шкарина, прототип 3D принтера изготовлен из отечественных компонентов и работает на российском сырье. Перспективность проекта оценили в Тюменском технопарке, резидентом которого предприятие стало год назад.

"У нашего устройства уникальная конструкция печатающей головки, имеющей три сопла. Это позволяет печатать стены сразу с утеплителем, делая строительство более дешёвым и быстрым. Можно сказать, что ставку мы сделали на универсальность и компактные размеры. Наш принтер похож на башенный кран. В сложенном состоянии он не большой – его можно перевезти грузовой машиной, при необходимости легко снять краном с этажа и поставить обратно", - пояснил руководитель проекта.

Сам процесс печати стен выглядит следующим образом: сырье подготавливается в автоматизированной смесительной установке, из которой оно подается в 3D принтер, установленный на этаже. Далее он печатает стену с внутренними пустотами. В них потом вставляется арматурный каркас и заливается бетон. Процесс повторяется на каждом этаже.

| Фото: предоставлено компанией "Энергосфера" | Фото: предоставлено компанией "Энергосфера"

"В итоге дом получается такой же прочный, как и при стандартном строительстве. Один этаж можно напечатать за два дня. По скорости он быстрее в пять раз, по трудовым ресурсам экономичнее в четыре раза. Для управления принтером необходимо два человека – это инженер и разнорабочий. Они могут заменить примерно восемь каменщиков. С учетом дефицита кадров в строительстве такое решение оптимально", - уверен Алексей Шкарин.

В компании планируют создать промышленный образец высокотехнологичного оборудования и разработать составы смесей для применения в разных регионах России и других странах. Команда проекта рассчитывает, что со временем печать стен 3D принтером станет повсеместной практикой. Сейчас "Энергосфера" занимается продвижением разработки, для этого ее презентуют потенциальным покупателям - строительным компаниям региона.

Оксана Корнеенкова