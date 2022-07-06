Кинозал, студия звукозаписи и гончарная мастерская заработали в обновленном досуговом центре Аромашево

| Фото: t.me/vlasovig | Фото: t.me/vlasovig

Кинозал, студия звукозаписи и гончарная мастерская заработали в обновленном досуговом центре села Аромашево. А еще - творческие студии, музей и площадка для общения пожилых сельчан. Здание было реконструировано, а первых посетителей коллектив центра принял 6 июля, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

Открытие центра после реконструкции является не только подарком жителей районного центра, но и важным событием для всей культуры региона, подчеркнула начальник управления финансов и развития отрасли департамента культуры Тюменской области Наталья Суковатая. По ее словам этот объект уникален тем, что в нем созданы условия для развития творчества, общения сельчан разных поколений и используются современные досуговые формы.

| Фото: t.me/vlasovig | Фото: t.me/vlasovig

Депутат Тюменской областной думы Александр Анохин убежден, что учреждение будет востребовано и, что самые добрые традиции, которые есть в Аромашево по народному творчеству, патриотическому воспитанию, культуре на этой площадке будут передаваться от поколения к поколению.

Оксана Корнеенкова