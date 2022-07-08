В Тюмени у берега Туры обнаружили погибшего мужчину, устанавливается его личность

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело неизвестного мужчины обнаружили недалеко от береговой линии в районе Профсоюзного моста через р. Туру в Тюмени 7 июля.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области, по данному факту проводится проверка.

Следователи осмотрели место происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Устанавливается личность мужчины.

Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для определения точной причины смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.