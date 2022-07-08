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В Тюмени директор строительной компании ответит за гибель каменщика

Происшествия, 16:32 08 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Смертельную травму получил каменщик на стройке жилого дома в Тюмени 7 июня. Расследование показало, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ, сообщает Государственная инспекция труда в Тюменской области.

Двое рабочих на строительных лесах выполняли каменную кладку стены на уровне четвертого этажа новостройки. Леса располагались вплотную к внешней стене здания с выходом на балкон и подоконником. Закончивший работу каменщик спрыгнул на подоконник. Его напарник заметил, что мужчины нет на этаже, и вскоре увидел, что тот лежит на земле без признаков жизни. Смерть наступила от тупой травмы туловища.

"Погибший работал в ООО ТД "Пласт Уют" без оформления трудовых отношений. Был допущен до работы без вводного инструктажа, обучения и проверки знаний требований охраны труда", — сообщает региональная инспекция труда.

Установлено, что мужчине не выдали средства индивидуальной защиты, рабочее место не оборудовали необходимыми ограждениями и предохранительными устройствами, были выявлены и другие нарушения.

По заключению госинспектора труда, хотя мужчина и не был устроен в ООО ТД "Пласт Уют" официально, фактически трудовые отношения возникли. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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# гибель , несчастный случай , стройка

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