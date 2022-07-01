Движение в Тюмени осложнено из-за "дачных" пробок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В серьезную пробку попали автомобилисты 10 июля на Салаирском тракте в окрестностях Тюмени. Сильная загруженность дороги наблюдается на отрезке от деревни Решетникова Тюменского района до базы отдыха "Верхний Бор", сообщают очевидцы.

"Никаких происшествий на этом участке не было, плотный поток создался из-за большого числа отдыхающих и тех, у кого в этом районе расположены дачи", — прокомментировал ИА "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С наступлением теплой погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В таких ситуациях водителям рекомендуют сдвинуть поездки на внепиковые часы — по пятницам желательно выезжать из города до 15 часов или после окончания вечернего часа пик — около 22 часов, а в выходной день — после 21 часа.

Автомобилистов стоит быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не ездить по обочине, чтобы избежать риски возникновения ДТП.