Тюменские автогонщики - победители первого этапа регионального чемпионата

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские автогонщики взяли золото во всех дисциплинах регионального чемпионата, проходившего в п. Метелево 9-10 июля, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования собрали 25 автогонщиков из Тюменского, Ишимского районов и Екатеринбурга. Мастерство в заездах продемонстрировали не только мужчины, на трассу вышли шесть девушек.

В дисциплине "Ралли-спринт 1400" первое место получила Наталья Маловецкая из Тюмени. Михаил Кайминов получил золото в "Ралли-спринт 1600".

Сергей Тюшняков стал победителем в дисциплинах "Ралли-спринт 2000" и "Ралли-спринт "Свободный". Лучшей в общекомандном зачете стала команда областной столицы "СТО "Глушитель".

Второй этап соревнований запланирован на 30 июля и пройдет на автодроме ВОА на 11 км Ялуторовского тракта.