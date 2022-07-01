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Тюменские автогонщики - победители первого этапа регионального чемпионата

Спорт, 17:23 11 июля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские автогонщики взяли золото во всех дисциплинах регионального чемпионата, проходившего в п. Метелево 9-10 июля, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования собрали 25 автогонщиков из Тюменского, Ишимского районов и Екатеринбурга. Мастерство в заездах продемонстрировали не только мужчины, на трассу вышли шесть девушек.

В дисциплине "Ралли-спринт 1400" первое место получила Наталья Маловецкая из Тюмени. Михаил Кайминов получил золото в "Ралли-спринт 1600".

Сергей Тюшняков стал победителем в дисциплинах "Ралли-спринт 2000" и "Ралли-спринт "Свободный". Лучшей в общекомандном зачете стала команда областной столицы "СТО "Глушитель".

Второй этап соревнований запланирован на 30 июля и пройдет на автодроме ВОА на 11 км Ялуторовского тракта.

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# автоспорт , гонки , ралли

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