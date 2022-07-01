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На 1,5% выросло число предпринимателей в Тюменской области

Экономика, 16:17 12 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На 1,5% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области. Регион - один из немногих в России и единственный в Уральском федеральном округе показал рост, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего в Тюменской области 64 тыс. 489 субъектов МСП, из них 37 тыс. 558 - индивидуальные предприниматели, 26 тыс. 931 - юридическое лицо.

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