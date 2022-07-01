В Тюменском медуниверситете дополнительно выделено 25 бюджетных мест для подготовки врачей скорой помощи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На 25 мест больше выделено бюджетных мест в Тюменском медицинском университете для подготовки врачей скорой помощи и специалистов общеврачебной практики. Всего в ординатуру поступят 362 человека, в том числе 205 – на бюджетные места, сообщает пресс-служба вуза.

С 2022 года начнет меняться продолжительность обучения в ординатуре, сначала для специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. Они будут учиться три года вместо двух. В будущем сроки подготовки увеличатся и для других программ.

Как правило, большинство обучающихся – жители Тюменской области, Курганской области, ХМАО и ЯНАО. Вуз также выбирают медики из Челябинска, Омска, Кемерово, республик Северного Кавказа и других государств.

Прием документов в ординатуру Тюменского ГМУ продолжится до 8 августа для тех, кто будет сдавать вступительные испытания, до 13 августа – для имеющих результаты тестирования. Экзамены пройдут в очном формате 8-10 августа. Зачисление закончится 24 августа.