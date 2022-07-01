Три дополнительных места для разворота появились на центральных улицах Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Три дополнительных места для разворота автомобилей появились на улицах Республики и Мельникайте в Тюмени. Они позволяют не только увеличить пропускную способность левых полос, но и снизить риски возникновения ДТП.

Как рассказал в ходе пресс-тура начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Антон Иванькович, первый разворот расположен на ул. Республики перед Холодильной, второй – на ул. Мельникайте перед Котовского при движении от 50 лет Октября, третий – в районе ул. Мельникайте, 55 перед Жигулевской при движении от моста. Дополнительную разметку, разрешающую маневр, на этих участках уже нанесли.

Представители СМИ увидели, как организовано движение вблизи перекрестка улиц Республики и Холодильной. Теперь при движении от Мельникайте развернуться здесь можно в двух местах – на самом перекрестке и не доезжая до него.

"Совместно с ГИБДД мы разрешили место для разворота с левой полосы, чтобы повысить пропускную способность левого ряда. В вечерние пиковые часы тут наблюдалась ситуация, когда автомобили, которым нужно было развернуться, проезжали через двойную сплошную. Мы проанализировали этот факт и решили открыть дополнительное место для разворота", - пояснил Антон Иванькович.

Такая мера позволяет минимизировать количество разворачивающихся на перекрестке автомобилей, предупредить аварии, связанные с несоблюдением очередности проезда.

"Водители пока не знают об этом развороте, не смотрят на разметку и по привычке едут до перекрестка. Но мы поясняем, что сейчас можно безопасно развернуться, не доезжая до Холодильной. А если, к примеру, нужно проехать с улицы Минской налево, то можно повернуть направо на Республики, встать в левый ряд и развернуться", - добавил Иванькович.

Любовь Голышева