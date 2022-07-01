С приходом жары в Тюменской агломерации водоразбор увеличился на 20 тысяч кубов в сутки

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Далее в сюжете На 1,5% выросло число предпринимателей в Тюменской области

200 тыс. кубометров воды ежедневно очищают и подают потребителям в Тюменской агломерации с началом жары, с конца прошлой недели. Водоразбор увеличился на 20 тыс. кубов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в Росводоканал Тюмень.

"В обычные дни жители Тюменской агломерации потребляют около 180 тысяч кубометров воды. Чтобы всем хватало воды в городе работают 103 водонасосные станции. Еще две находятся в Каскаре и Кулаково", - рассказали эксперты.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Увеличение расходов воды специалисты водоканала связывают не только с тем, что потребителям после прогулок по улицам хочется освежиться, но и активным ее использованием для полива.

Лаборанты тюменского водоканала тщательно следят за качеством воды. Пробы берут каждый час круглосуточно.

"Качество воды стабильное. Тура под контролем. Мы получаем анализ по Туре вверху по течению, и в случае изменений ее состава у нас будет время, чтобы предпринять меры", - дополнила руководитель пресс-службы Росводоканал Тюмень Ирина Айданова.

Анжела Лебедева