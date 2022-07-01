  • 12 июля 202212.07.2022вторник
  • USD61,3045
    EUR61,8056
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

С приходом жары в Тюменской агломерации водоразбор увеличился на 20 тысяч кубов в сутки

Общество, 16:13 12 июля 2022

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Далее в сюжете На 1,5% выросло число предпринимателей в Тюменской области

200 тыс. кубометров воды ежедневно очищают и подают потребителям в Тюменской агломерации с началом жары, с конца прошлой недели. Водоразбор увеличился на 20 тыс. кубов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в Росводоканал Тюмень.

"В обычные дни жители Тюменской агломерации потребляют около 180 тысяч кубометров воды. Чтобы всем хватало воды в городе работают 103 водонасосные станции. Еще две находятся в Каскаре и Кулаково", - рассказали эксперты.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Увеличение расходов воды специалисты водоканала связывают не только с тем, что потребителям после прогулок по улицам хочется освежиться, но и активным ее использованием для полива.

Лаборанты тюменского водоканала тщательно следят за качеством воды. Пробы берут каждый час круглосуточно.

"Качество воды стабильное. Тура под контролем. Мы получаем анализ по Туре вверху по течению, и в случае изменений ее состава у нас будет время, чтобы предпринять меры", - дополнила руководитель пресс-службы Росводоканал Тюмень Ирина Айданова.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вода , водовод , жара , Росводоканал Тюмень

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 12.07.2022Тобольские предприниматели узнали о новинках стрит-фуда и мотивации сотрудников в Тюмени
16:52 12.07.2022В Тюменской области 7 тысяч заявлений на поступление в школу направлено через госуслуги
16:41 12.07.2022"Тюменская линия" проведет прямую трансляцию закрытия этапа конкурса "Инженерный резерв России"
16:13 12.07.2022С приходом жары в Тюменской агломерации водоразбор увеличился на 20 тысяч кубов в сутки