Четырехзвездочный отель построят рядом с Тобольским кремлем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тобольские предприниматели узнали о новинках стрит-фуда и мотивации сотрудников в Тюмени

Четырехзвездочный отель построят рядом с Тобольским кремлем. Общая сумма инвестиций – около 307 млн рублей, в том числе 20 млн – целевой займ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Новый корпус в составе комплекса "Георгиевская" будет представлять собой здание с современным сдержанным дизайном. Классический архитектурный стиль соответствует исторически сложившемуся облику данного района.

Сейчас на предприятии работает более 55 человек. Планируется создание 20 рабочих мест. Проект решит задачу по повышению уровня сервиса в сфере гостиничного бизнеса и увеличит номерной фонд Тобольска.

Отметим, в Тюменской области действует региональная мера поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании могут получить целевые займы на расширение бизнеса. Направить заявку можно в Инвестиционное агентство Тюменской области. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 700 млн рублей.