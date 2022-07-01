Тобольские предприниматели узнали о новинках стрит-фуда и мотивации сотрудников в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 тобольских предпринимателей из разных сфер стали участниками тура по точкам общественного питания в Тюмени 12 июля. Выездное мероприятие организовали для улучшения сервиса и развития сферы гостеприимства в Тобольске.

Как подчеркнула главный специалист областного Инвестиционного агентства, руководитель направления развития сельского предпринимательства Екатерина Паршукова, благоприятное развитие региона невозможно без усовершенствования отдаленных районов субъекта.

"Мы работаем над тем, чтобы наши районы повышали качество обслуживания, сервис и расширяли линейку предоставляемых услуг. Есть ряд проектов, направленных на развитие сельского предпринимательства, территорий. Они инициированы советником губернатора Тюменской области, президентом Торгово-промышленной палаты Ольгой Езикеевой. Часть инициатив направлена на развитие гостеприимства — проекты, связанные с упаковкой турпродуктов в школах гостевого бизнеса; турмаршруты, где предусмотрены выездные мероприятия по объектам. Сегодня мы впервые организовали с ТПП, администрацией Тобольска, Инвестиционным агентством тур по точкам общественного питания в Тюмени", — рассказала Екатерина Паршукова.

Участники гастротура посетили кафе "Только попробуй", "СупКультура" - в котором подают разные супы в съедобных стаканах, Tesla Burger в ЦУМе. Последним тюменец Владислав Джурович занимается более восьми лет. На сегодня функицонируют 14 ресторанов в Тюмени, Тобольске, Екатеринбурге и Кургане. Бизнесмен рассказал о мотивации сотрудников.

В кондитерской студии Ирины Соколовой тоболяки приняли участие в тематическом мастер-классе, узнали о работе с персоналом и доставкой. В ресторане "Моне" гостей познакомили с высокомаржинальной кухней, рассказали об обустройстве летней террасы, традициях гостеприимства.

Выездное мероприятие по точкам общественного питания в Тюмени собрало предпринимателей разных сфер. Это производство хлебобулочных изделий, стрит-фуд, доставка пиццы, роллы.

Основатель службы доставки "Круг&Ролл" в Тобольске Екатерина Штемберг считает, что такие туры полезны для бизнесменов. Она не в первый раз участвует в проектах Инвестиционного агентства Тюменской области. Так, с прохождения мастерской гостеприимства началась трансформация ее дела.

"Мы начали просто, как доставка. Процессы не были налажены. Сейчас у нас полностью поменялся персонал, мотивация людей. Тот проект принес очень много для меня. Ценная информация спикеров позволила выйти на новый уровень. В этот раз мне интересно послушать про франшизы. Каждый предприниматель мечтает о ней, о том, чтобы получать, как можно больше пассивного дохода. Как раз сегодня была встреча с Владиславом Джуровичем, владельцем своей франшизы Tesla Burger. Я подписана на него в социальных сетях, и благодаря этому туру, смогла задать свои вопросы лично", — поделилась бизнеследи.

Заведующая придорожным кафе "Пит-Стоп" в Уватском районе Екатерина Бузмакова решила принять участие в гастротуре в Тюмени, чтобы обменяться опытом и завести новые знакомства с людьми, которые работают в близкой ей сфере.

"Мне было интересно на первой точке — в кондитерской мастерской. У меня есть сотрудники, которые развивают в кафе кондитерское направление. Было полезно побывать и в "Только попробуй" — у нас в меню тоже присутствуют блюда грузинской кухни. Для изготовления хинкали мы приобретали специальное оборудование, стараемся не нарушать производственный процесс, хотим, чтобы все было по стандартам", — рассказала она.

Инна Пахомова