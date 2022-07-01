Ишимская детвора встретила макушку лета на родине Петра Ершова

| Фото: предоставлены Юлией Шестаковой | Фото: предоставлены Юлией Шестаковой

Более 150 школьников Ишима и Ишимского района отпраздновали Петров день, так называемую макушку лета, в с. Ершово – на родине великого сказочника. Ребята прошли по трем локациям – посетили музей Иванушки Петровича Д, "Комиссариатский дом" и храм Петра Столпника.

Об этом в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса Юлия Шестакова.

В музее "Комиссариатский дом" ребят встретила музейный работник в образе мамы сказочника Ефимии Васильевны, которая рассказала, что именно здесь появился на свет маленький Петя Ершов, каким он был в детстве, чем занимались его родители и как жила его семья.

Одна из сопровождающих, учитель православной гимназии Наталья Шаталова, отметила необыкновенно удачный формат подачи материала с полным погружением ребят в атмосферу того времени.

Некоторые дети так прониклись экскурсией, что слова "мамы" восприняли буквально.

"Она приглашала их в дом, просила не шуметь, потому что спит маленький Петя. Дети на цыпочках проходили в горницу, сидели не шелохнувшись, внимательно слушали Ефимию Васильевну. А потом, уже выйдя, спрашивали ее, не жарко ли ребенку, почему он не плачет и, главное, почему им его не показывают", - поделилась Юлия Шестакова.

| Фото: предоставлены Юлией Шестаковой | Фото: предоставлены Юлией Шестаковой

В сказочном музее Иванушки-дурачка детей ознакомили с крестьянским бытом, жизнью и трудом крестьян. Для современных школьников все было в диковинку, даже коромысло, они наперебой носили ведра и рассуждали, что, наверное, невозможно принести воду домой на этом приспособлении, не расплескав ее. Там же для ребят провели народные интерактивы.

| Фото: предоставлены Юлией Шестаковой | Фото: предоставлены Юлией Шестаковой

Следующей точкой для посещения стал храм Петра Столпника, что вполне символично, ведь 12 июля православные отмечают христианский праздник Петра и Павла. Там ребятам рассказали об истории церкви и деяниях святых апостолов.

Кстати, на Руси Петров день был календарной границей года. Начиналась подготовка к осени. Крестьяне после этого дня не заготавливали травы, заканчивали купальские празднования макушки лета, начинали готовиться к сенокосу.

Инна Кондрашкина