Ишимская детвора встретила макушку лета на родине Петра Ершова
Более 150 школьников Ишима и Ишимского района отпраздновали Петров день, так называемую макушку лета, в с. Ершово – на родине великого сказочника. Ребята прошли по трем локациям – посетили музей Иванушки Петровича Д, "Комиссариатский дом" и храм Петра Столпника.
Об этом в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса Юлия Шестакова.
В музее "Комиссариатский дом" ребят встретила музейный работник в образе мамы сказочника Ефимии Васильевны, которая рассказала, что именно здесь появился на свет маленький Петя Ершов, каким он был в детстве, чем занимались его родители и как жила его семья.
Одна из сопровождающих, учитель православной гимназии Наталья Шаталова, отметила необыкновенно удачный формат подачи материала с полным погружением ребят в атмосферу того времени.
Некоторые дети так прониклись экскурсией, что слова "мамы" восприняли буквально.
"Она приглашала их в дом, просила не шуметь, потому что спит маленький Петя. Дети на цыпочках проходили в горницу, сидели не шелохнувшись, внимательно слушали Ефимию Васильевну. А потом, уже выйдя, спрашивали ее, не жарко ли ребенку, почему он не плачет и, главное, почему им его не показывают", - поделилась Юлия Шестакова.
В сказочном музее Иванушки-дурачка детей ознакомили с крестьянским бытом, жизнью и трудом крестьян. Для современных школьников все было в диковинку, даже коромысло, они наперебой носили ведра и рассуждали, что, наверное, невозможно принести воду домой на этом приспособлении, не расплескав ее. Там же для ребят провели народные интерактивы.
Следующей точкой для посещения стал храм Петра Столпника, что вполне символично, ведь 12 июля православные отмечают христианский праздник Петра и Павла. Там ребятам рассказали об истории церкви и деяниях святых апостолов.
Кстати, на Руси Петров день был календарной границей года. Начиналась подготовка к осени. Крестьяне после этого дня не заготавливали травы, заканчивали купальские празднования макушки лета, начинали готовиться к сенокосу.
Инна Кондрашкина