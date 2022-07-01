Новым автобусным остановкам в Тюмени присвоены наименования
| Фото: tyumen-city.ru
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Новые автобусные остановки оборудованы в Тюмени, сообщает городская администрация.
Остановочным комплексам присвоены наименования "ул. Беляева" по ул. Судоремонтной, 21, "Президентское кадетское училище" по ул. Клары Цеткин, 39.
Решение принято в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах Тюмени.