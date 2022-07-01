Более миллиона пластиковых бутылок производят в Упорово Тюменской области в год

| Фото: ИП Гулиев Ю.К. | Фото: ИП Гулиев Ю.К.

1,2 млн пластиковых бутылок произвели в цеху в Упорово в 2021 году, в планах на 2022 год произвести более 1,4 млн бутылок.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил индивидуальный предприниматель Юрий Гулиев.

"Мощность оборудования позволяет увеличить объемы производства, если будет необходимость. Раньше для своего цеха разливных напитков приходилось возить бутылки из Тюмени. В 2020 году получил грант на производство пластиковой тары бутылки 500 тысяч рублей. На эти средства приобрел отечественное оборудование, теперь делаем свою тару. Сырье берем в Екатеринбурге. На производстве создано два рабочих места", - пояснил предприниматель.

| Фото: ИП Гулиев Ю.К. | Фото: ИП Гулиев Ю.К.

По словам Юрия Гулиева, продукция пользуется спросом у местных предпринимателей для разливных напитков (квас, лимонады, газированные напитки), часть продукции уходит в Тюмень.

"Удобнее брать бутылки у нас, потому что мы рядом, чем возить тару из Тюмени. Да и за качество своей продукции мы отвечаем. Если заготовка рассчитана на литровую бутылку, мы не выдуваем из нее полуторалитровую. Мы не уменьшаем толщину стенок пластиковых бутылок, поэтому наша продукция востребована", - добавил он.

Начинающим предпринимателям Юрий Гулиев посоветовал начинать с изучения рынка. "Нужно изучить спрос на тот или иной продукт или услугу. Ну и начинать с малого, не бояться, пробовать, смотреть, идет процесс или нет. Обязательно производить качественный продукт, тогда клиенты будут даже если цена будет выше, чем у конкурентов. Под лежачий камень вода не течет, нужно постоянно думать, как усовершенствовать процесс", - подчеркнул он.

Ирина Шемякина