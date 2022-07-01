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В Тюмени разыскали водителя электросамоката, сбившего женщину

Происшествия, 18:21 15 июля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД установили личность мужчины, который на электросамокате сбил 63-летнюю женщину. Инцидент произошел на остановке ул. Алебашевская в Тюмени 10 июля, водитель электросамоката скрылся с места происшествия.

Как пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области, мужчина на электросамокате сбил 63-летнюю женщину, которая выходила из остановившегося автобуса. Она почувствовала боль в руке, мужчина попытался вызвать скорую, но не дозвонился и ушел, не оставив данных о себе. Также он не сообщил о случившемся в ГИБДД.

"В настоящее время по данному факту проводится административное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение о привлечении виновника происшествия к ответственности", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# ГИБДД , электросамокат

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