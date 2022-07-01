Ишимские врачи и спасатели оказали помощь грибнику с инфарктом

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

62-летнего жителя Ишима, получившего инфаркт во время похода за грибами, эвакуировали из леса сотрудники МЧС. Перед этим бригада медиков оказала пострадавшему первую помощь.

Вызов скорой медицинской помощи поступил от жены грибника, которая рассказала о его самочувствии, указала на ориентиры и встречала бригаду на трассе. После дождей добраться до пациента на автомобиле не предоставлялось возможным, поэтому фельдшеры Елена Усольцева и Вадим Моркозов с медицинскими укладками отправились пешком, преодолев расстояние в полтора километра.

Медики оперативно купировали болевой синдром и установили венозный доступ. Для дальнейшей транспортировки пришлось вызывать транспорт МЧС. Через полтора часа после звонка в скорую мужчину переложили в машину к медикам, а спустя еще 28 минут ему уже проводили коронароангиографию и стентирование.

В настоящее пациент продолжает лечение в кардиологическом отделении и идет на поправку, сообщает пресс-служба областной больницы №4.