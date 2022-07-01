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Бесплатные мастер-классы по воркауту проведут для тюменцев известные спортсмены

Спорт, 10:03 19 июля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Лидеры уличного воркаута Михаил и Наталья Китаевы проведут бесплатные мастер-классы для тюменцев 23 и 24 июля., передает информационный центр регионального правительства.

В субботу в Затюменском экопарке в 17 часов начнутся показательные выступления, конкурсы и соревнования. Онлайн-регистрация — по ссылке.

В воскресенье в 12 часов откроется встреча в воркаут-центре (ул. Мельникайте, 123а, 2 этаж, вход с торца здания).

Street workout развивается в Тюмени более 10 лет. За последние 2 года движение воплотило в жизнь 2 крупных проекта, участниками которых стали более 2 тыс. человек.

В Тюмени установлено более 300 спортивных площадок в скверах, парках и на дворовых территориях.

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# воркаут , Затюменский парк

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