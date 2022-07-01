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В Тюмени восемь водителей автобусов нарушили правила перевозки пассажиров

Происшествия, 21:18 19 июля 2022

пресс-служба ГИБДД Тюменской области | Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Девять водителей автобусов привлекли к административной ответственности в Тюмени за несоблюдение ПДД. Восемь из них нарушили правила перевозки пассажиров, еще один управлял автобусом без технического осмотра, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Профилактическое мероприятие "Автобус" состоялось в Тюмени 19 июля. Всего госавтоинспекторы проверили 38 автобусов.

На конечных остановочных пунктах сотрудники ГИБДД провели разъяснительную работу с водителями, напомнили им об ответственности за нарушения правил дорожного движения и призвали к их соблюдению.

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# автобусы , ГИБДД Тюменской области

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