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В Тюменской области спрос на видеонаблюдение вырос на 50%

Экономика, 11:13 21 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост спроса на 50 % среди компаний по сервисам видеонаблюдения отмечают аналитики МТС в Тюменской области с начала 2022 года. В числе лидеров – застройщики и управляющие компании – на их долю приходится наибольший объем обращений, треть новых подключений – это промышленные предприятия и автопарки, четвертая часть - это организации ритейла и образования.

По словам регионального директора МТС Анастасии Михайловой, одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение стало усиление безопасности в густонаселенных микрорайонах Тюмени, включая новые жилые кварталы, где динамично развивается социальная инфраструктура.

"Например, недавно установленные IP-камеры в одном из крупных микрорайонов Тюмени помогают вести круглосуточный мониторинг территории 29 многоквартирных домов. Теперь управляющая компания может оперативно предотвращать порчу имущества, детских площадок, машин на парковке, урегулировать спорные ситуации между жильцами, найти правонарушителей", – рассказала руководитель.

12 камер видеонаблюдения установили на территории детского футбольного клуба "Дерби". Как рассказал директор клуба Владимир Варваров, круглосуточный мониторинг усиливает безопасность и помогает в тренировках. За счет облачного решения в прямом эфире проводятся онлайн-трансляции футбольных матчей. Так родители могут наблюдать за своими спортсменами, а тренеры – в записи детально разбирать игровые комбинации по итогам прошедших турниров.

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# безопасность , видеонаблюдение

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