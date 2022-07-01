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Мастер-классы по золотошвейному искусству проводят в музее Машарова

Общество, 15:04 22 июля 2022

группа "Центр туризма и краеведения, Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Центр туризма и краеведения, Тюмень" во ВКонтакте

Мастер-классы по золотошвейному искусству проводят в арт-резиденции музея "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени каждую субботу, начало в 15 часов. Старинный промысел возрождает магистр музеологии Елена Сулейманова.

Она делится уникальными техниками народной вышивки, технологическими приемами изготовления нитей и историческими фактами о возникновении и развития золотого шитья в России.

Проект школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Стоимость участия в мастер-классе — 200 рублей. Возрастная категория: 0+.

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# музей Дом Машарова , ремесла

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