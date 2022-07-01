Школьники в Ишиме сыграют в спектакле "Алые паруса" после кастинга

| Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима ВКонтакте | Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима ВКонтакте

20 актеров для новой постановки по романтичной повести Александра Грина "Алые паруса" выберут на кастинге в Ишиме среди учеников трех школ по проекту "Театральный навигатор".

Всего его участниками стали около 300 учеников. "Театральный навигатор" победил в первом конкурсе Фонда президентских инициатив в 2022 году, на его реализацию выделили более 795 тыс. рублей, об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 2 Ольга Залевская.

По ее словам, проект запустили в мае, он продлится до конца года.

"Нас без преувеличения поддержал весь город. Проект прозвучал как никогда актуально и набрал 9 из 10 возможных баллов. В своем выступлении министр образования России Сергей Кравцов сказал о том, что к 2024 году в каждой школе страны должен быть театр, наша инициатива идет в унисон с его словами", - подчеркнула завуч.

В программе задействованы ученики с 7 по 11 класс из школ № 1, 2 и 7, добавила она, 70 % из них никогда не были в театре, а некоторые даже не знали, что в Ишиме есть театр, и не один.

Проект начался со знакомства с постановками народного театра. Для ребят организовали бесплатное посещение трех классических спектаклей "Шинель", "Женитьба Бальзаминова" и "Про Чехова". После спектакля к зрителям выходил режиссер, беседовал с ними, отвечал на вопросы, чем покорил подростковую аудиторию.

Ольга Залевская отметила, что проект поможет, в том числе привить школьникам культуру посещения театра, потому что многие ребята пришли на показ с чипсами и газировкой, словно на киносеанс.

Идея создания "Театрального навигатора" родилась не на пустом месте. В школе № 2 с 2016 года действует театральная студия "Чердак" под началом режиссера Юлии Бачуриной. Юные служители Мельпомены неоднократно становились победителями и призерами муниципальных и областных конкурсов, таких как "Премьера", "Символы региона" и многих других. Школа расположена по соседству с народным театром Ишима, где и проводились репетиции, многие ребята вошли со временем в основной состав театральной труппы.

Авторы проекта пояснили, что через него они решили привлечь в театральную среду творческих ребят из других школ. Запланировано многое, что-то уже прошло, другие события еще только предстоят. Это театральные экскурсии, мастер-классы по сценическому актерскому мастерству, сцендвижению. В начале сентября пройдет фестиваль с участием сценических коллективов города, где школьников познакомят с разными театральными формами. Кстати, на сегодняшний день в Ишиме действуют несколько театров и студий: Ишимский народный "Зеркало", кукольный "Кулиска", семейный "Пилигрим", синтетический "ROSE", молодежный "ART", студия "Арлекин" и другие.

В рамках проекта также пройдут три кастинга, которые помогут отобрать подростков для участия в новой постановке по известному произведению Александра Грина "Алые паруса". 20 юных актеров отправятся в Тюмень, где посетят театральное закулисье, побывают на репетиции и пообщаются с актерами. Если позволит время, то совершат профориентационную экскурсию в Тюменский государственный институт культуры.

В декабре состоятся три премьерных показа спектакля "Алые паруса", вход на них бесплатный. Завершит проект премия "Театральный навигатор", где определят победителей в номинациях на лучшую женскую и мужскую роль, роль второго плана и приз зрительских симпатий. Организаторы обещают яркий праздник, где детей поздравят и наградят.

"Уверена, что проект поможет популяризировать театральное искусство в Ишиме, повысить культурный уровень школьников, воспитать чувство патриотизма посредством приобщения детей к великой русской культуре, гордости за свою страну и ее талантливых людей, показать достойную альтернативу времяпрепровождению в гаджетах и за компьютером", - подчеркнула Ольга Залевская.

Она отметила, что "Театральный навигатор" выполняет и профориентационную миссию, что уже доказано на практике. К примеру, около 10 выпускников театральной студии "Чердак" связали свою жизнь с профессиональной сценой.

Инна Кондрашкина