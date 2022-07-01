Эдуард Омаров: в межвузовском кампусе студент сможет развиваться непрерывно

Межвузовский кампус, безусловно, нужен Тюмени, а идея его создания уже витала в воздухе, считает вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

Предприниматель и общественный деятель рассказал о своих впечатлениях от посещения студенческого кампуса в городе Цинциннати в США: "Первая моя мысль, когда я оказался там, была "Я хочу здесь учиться!".

По его словам, для студента важно, где он учится, и речь идет не только об образовательном пространстве. Кампус - это место, где студент развивается, налаживает связи, проверяет свои идеи на будущее.

Эдуард Омаров вспомнил также, как в студенческие годы ходил с друзьями играть в футбол с ул. Мельникайте в те дворы, где можно было это делать, а обедать - на железнодорожный вокзал или в район Войновки.

"Все, что связано с творчеством и креативом, должно быть в этом кампусе, - уверен он. - Это должно быть место, где студент сможет учится и развиваться непрерывно".

Николай Ступников