Евгений Заболотный: с годами Тюмень только хорошеет

Чем старше становится наш город, тем больше любим мы то место, где живем. Об этом рассказал председатель Тюменской гордумы.

Евгений Заболотный принял участие в открытии праздничной программы, посвящённой Дню города на Центральной площади Тюмени 30 июля.

"Тюмень - наш родной город, в котором родились мы и наши предки, куда мы приехали однажды и остались здесь на всю жизнь", - отметил он.

С годами наш город только хорошеет, уверен Евгений Заболотный. Он попомнил, что в Тюмени появляются новые производства, создаются новые места для отдыха.

Также Евгений Борисович принял участие в открытии национального праздника Сабантуй. В день 436-летия Тюмени праздничная площадка развернулась на территории городские парка "Заречный".

"Желаю сегодня всем хорошо отдохнуть и провести это время с пользой для себя, а с понедельника начать новый год жизни в нашей любимой Тюмени", - добавил он.

Николай Ступников