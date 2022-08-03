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Для жителей домов на Мысу в Тюмени обустроят новую парковку

Общество, 17:43 03 августа 2022

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Парковку обустроят между домами на ул. Ершова, 21, Ермака, 29, Жуковского, 30 и Тобольским трактом в Тюмени. Вдоль расположенного неподалеку детского сада №65 сделают дорожку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Руслан Кухарук.

Он приехал по адресам после получения в соцсетях сообщения от местных жителей. "Здесь все лето ведется ремонт – сетевики до конца июля меняли коммуникации: теплосети, канализацию, водоснабжение. Сразу же по окончании этих работ подрядчик зашел на благоустройство двора. Сейчас здесь ведут ремонт отмостки, осуществляют планировку территории. Поступившие в ходе общения с жителями вопросы касались, в основном, обслуживания дома УК. Меня также интересовало, что хотят видеть на своей территории собственники. Я всегда ориентирую коллег на то, что при наличии возможности нужно дополнять дворы спортивными комплексами, турниками, чтобы создать разнообразную инфраструктуру для проведения продуктивного досуга. Жители поддержали меня в этом вопросе, попросили установить тренажеры", — написал Руслан Кухарук.

Также глава города обсудил с местными жителями ситуацию с зелеными насаждениями. Обрезку сделают осенью, также на территории дополнительно высадят новые, невысокие деревья. Во дворе разобьют газоны, жители сами высадят там цветы.

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# благоустройство , парковка , Руслан Кухарук

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