Глава Краснодона Сергей Козенко поздравил жителей Тюменской области с 78-летием образования региона

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Глава Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики Сергей Козенко поздравил жителей Тюменской области с 78-летием образования региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Приятно отметить, что 5 июня именно город Краснодон заключил соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью. Те работы, которые сегодня проводите вы, дорогого стоят. Хочу пожелать вам процветания, добра, мира, удачи, благополучия. С праздником вас, дорогие жители Тюменской области", - говорится в сообщении.

Сергей Козенко особо подчеркнул, что в рамках сотрудничества при содействии Тюменской области восстанавливаются больницы, особое внимание уделяется поддержке и развитию детей. Они имеют возможность отдохнуть и восстановить свое здоровье в Тюменской области и здравницах России. Он уверен, что сотрудничество, которое зародилось недавно, продолжится и будет только развиваться.