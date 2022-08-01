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Всероссийский пленэр пройдёт в Тобольске

Общество, 19:15 16 августа 2022

t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Всероссийский пленэр пройдёт в Тобольске. В течение 20 дней, начиная с 20 августа, художники – живописцы и графики из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 территорий создадут на полотнах свой образ старинного города, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Художника Виктора Евгеньевича Лукьянова пригласил лично, случайно встретив в нашем аэропорту. Виктор Евгеньевич был в гостях у Аркадия Григорьевича Елфимова, и когда уже возвращался домой, в Москву, обратился ко мне за помощью с багажом. Разговорились, и вот талантливый и знаменитый художник снова приедет в Тобольск, но уже на пленэр", - рассказал глава города.

Пленэр "Арт-Тобольск 2022", по традиции, завершится отчетной выставкой произведений его участников: каждый мастер представит зрителям несколько лучших работ, созданных в Тобольске.

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# пленэр , Тобольск

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