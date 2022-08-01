Строительство путепровода через Транссиб в Ялуторовске идет с опережением

| Фото: из Telegram-канала Вячеслава Смелика | Фото: из Telegram-канала Вячеслава Смелика

Возведение путепровода через Транссиб в Ялуторовске идет активными темпами. По некоторым моментам строители опережают график. Об этом глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"Мы идем в графике. По некоторым позициям строители его опережают. Я думаю, что в соответствии с контрактами и планами в сентябре 2023 года мы получим этот замечательный объект", — поделился глава Ялуторовска.

На начало августа на месте были установлены 15 опор от центральной части до железной дороги, шла укладка балок и монолитных плит.

Инна Пахомова