В Ялуторовске на виадуке через Транссиб установили 15 опор от центра до железной дороги

Telegram-канал Вячеслава Смелика Telegram-канал Вячеслава Смелика

Все 15 опор виадука через Транссиб в Ялуторовске установили строители от центральной части до железной дороги, сообщил глава города Вячеслав Смелик.

"Виадук через Транссиб - стройка года в Ялуторовске. Уже установлены 15 опор от центральной части до железной дороги, идет укладка балок и монолитных плит", - написал он в своем Telegram-канале.

По плану осенью 2023 года по путепроводу должны проехать первые автомобили. Протяженность путепровода составит более 2,1 км. Строительство объекта идет в рамках реализации региональной программы "Развитие транспортной инфраструктуры".

Строительство путепровода через Транссиб началось в январе 2022 года. Железная дорога Москва - Владивосток делит Ялуторовск на две части. Треть 40-тысячного города проживает в залинейной части, чтобы попасть в центр, им нужно делать большой крюк. Строительство путепровода устранит для них проблему транспортной доступности.