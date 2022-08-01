В Тобольске реализуется 18 бизнес-проектов в сфере гостеприимства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

18 бизнес-проектов в сфере гостеприимства реализуется в Тобольске. В городе открывают новые гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты.

Об этом директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семен Тегенцев рассказал на сессии "Развиваем бизнес", которая проходит в рамках форума Минстроя России "Развитие малых городов и исторических поселений" в Тамбове 18 августа.

"Реализация мероприятий по преображению Базарной площади в Тобольске стала возможной благодаря победе в конкурсе малых городов и исторических поселений в 2019 году. В 2020 году были выполнены все строительно-монтажные работы. Территория благоустройства составила 3,5 гектар. На реконструкцию было потрачено 340 миллионов рублей, четверть из которых федеральные средства", - добавил Семен Тегенцев.

Благодаря этому количество ярмарок на Базарной площади увеличилось с 20 до 100 в год, активно начали развиваться местные компании: Тобольский рыбозавод, Тобольская фабрика косторезных изделий, городской молочный завод, на прилавках появилась авторская продукция тобольских шеф-поваров. Посещаемость Тобольска возросла со 100 тыс. до 223 тыс. туристов в год.

"Был создан единый оператор креативной индустрии. Он формирует календарь событий, привлекает участников, организует и проводит мероприятия регионального уровня, предоставляет торговые места, оборудованные под стилизованные домики. Мы также стали субсидировать затраты предпринимателей на приведение этих домиков и продукции в единый стиль. Сейчас у нас по плану развитие большого пешеходного маршрута, который станет частью туристического проекта "Императорский маршрут", - отметил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проходит 18 и 19 августа совместно с VI урбанистическим форумом ДОМ.РФ "Среда для жизни: свой дом". Участие принимают представители 170 российских городов.

Виктория Макарова