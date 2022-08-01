Восьмерым жителям Тобольского района грозят штрафы за нескошенную траву

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Штраф от 10 до 20 тыс. рублей грозит за нескошенную траву восьмерым жителям Малозоркальцевского поселения, сообщает администрация Тобольского района.

"Сухостой может стать причиной пожара, поэтому прибирать дворы и придомовых территории селяне должны регулярно", – сказали в администрации района.

Инспекторы МЧС и сельская администрация провели рейд по деревням и селам, напомнили жителям о правилах пожарной безопасности и выявили заросшие участки.

Такие мероприятия в Тобольском районе продолжатся.