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Восьмерым жителям Тобольского района грозят штрафы за нескошенную траву

Происшествия, 17:02 19 августа 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Штраф от 10 до 20 тыс. рублей грозит за нескошенную траву восьмерым жителям Малозоркальцевского поселения, сообщает администрация Тобольского района.

"Сухостой может стать причиной пожара, поэтому прибирать дворы и придомовых территории селяне должны регулярно", – сказали в администрации района.

Инспекторы МЧС и сельская администрация провели рейд по деревням и селам, напомнили жителям о правилах пожарной безопасности и выявили заросшие участки.

Такие мероприятия в Тобольском районе продолжатся.

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# Тобольский район , штрафы

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