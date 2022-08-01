Житель Ишима ради выплаты алиментов устроился на работу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40-летний житель Ишима устроился на работу ради выплаты алиментов. Он задолжал двум сыновьям 50 тыс. рублей, сообщает региональное управление ФССП.

Судебный пристав напомнил ему о долге по алиментам, о том, что может ввести запрет на управлением автомобилем.

"Данная мера побудила должника погасить всю сумму долга, а также устроиться на работу и иметь в дальнейшем возможность с ежемесячной заработной платы выплачивать алименты своим детям до достижения ими совершеннолетия", - сообщают тюменские приставы.