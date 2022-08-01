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В Тюмени по ул. Владимира Полякова на пять часов перекроют движение для транспорта

Общество, 08:11 25 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта ограничат по ул. Владимира Полякова ограничат 4 сентября с 10 до 15 часов на время проведения групповой гонки чемпионата Тюмени по велосипедному спорту-шоссе.

Ограничение коснется участка от ул. Современной до ул. Якова Коровина. Схема объезда: ул. Ямская.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# велоспорт , ограничение движения

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