В Тюмени по ул. Владимира Полякова на пять часов перекроют движение для транспорта

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта ограничат по ул. Владимира Полякова ограничат 4 сентября с 10 до 15 часов на время проведения групповой гонки чемпионата Тюмени по велосипедному спорту-шоссе.

Ограничение коснется участка от ул. Современной до ул. Якова Коровина. Схема объезда: ул. Ямская.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.