Велосипедисты из Новосибирской области проехали более 1 тыс. км до Тобольска

| Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района | Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района

Более 1 тыс. км преодолели на велосипедах воспитанники центра туризма "Юность" города Бердска Новосибирской области до Тобольска. Их цель – узнать историю России, историю освоения Сибири, сообщает администрация Тобольского района в своем Telegram-канале.

По дороге ребята посещали музеи, храмы и монастыри. В Тобольском районе воспитанники останавливались в селах Бизино и Абалак. В Абалакском мужском монастыре для них провели экскурсию.

Участники экспедиции находились в пути с 5 августа. 25 августа они отправились на поезде домой.

В следующем году в планах на велосипедах преодолеть путь до Красноярска.