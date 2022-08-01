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Велосипедисты из Новосибирской области проехали более 1 тыс. км до Тобольска

Спорт, 15:34 25 августа 2022

Telegram-канал администрации Тобольского района | Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района

Более 1 тыс. км преодолели на велосипедах воспитанники центра туризма "Юность" города Бердска Новосибирской области до Тобольска. Их цель – узнать историю России, историю освоения Сибири, сообщает администрация Тобольского района в своем Telegram-канале.

По дороге ребята посещали музеи, храмы и монастыри. В Тобольском районе воспитанники останавливались в селах Бизино и Абалак. В Абалакском мужском монастыре для них провели экскурсию.

Участники экспедиции находились в пути с 5 августа. 25 августа они отправились на поезде домой.

В следующем году в планах на велосипедах преодолеть путь до Красноярска.

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# Абалак , велосипеды , Тобольск

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